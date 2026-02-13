Haberler

Kula-Alaşehir kara yolu için sözleşme imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula-Alaşehir kara yolunun fiziki standartlarını artıracak projenin sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Yolun genişliği 10 metreye çıkacak ve proje yaklaşık 1,2 milyar lira bedel ile gerçekleştirilecek.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula- Alaşehir kara yolunun fiziki standartlarını yükseltecek projenin sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Baybatur, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında yolun genişliğinin artırılarak standartlarının yükseltileceğini ifade etti.

Mevcut durumda ortalama 5-6 metre olan yolun projeyle 10 metreye çıkarılacağını belirten Baybatur, "Bakanlığımız 26 Aralık 2025'te ihalesi yapılan Kula-Alaşehir yolunun 10 Şubat 2026'da yüklenici firmayla sözleşmesini imzaladı. Yaklaşık 1,2 milyar lira bedelli projenin, çalışma sezonunun açılmasıyla şantiye kurulumu sonrası yapımına başlandı." ifadelerini kullandı.

Baybatur, AK Parti iktidarları döneminde Manisa'nın ulaşım altyapısında önemli yatırımların hayata geçirildiğini, kentte bölünmüş yollar, sıcak asfalt çalışmaları ve yeni projelerle ulaşım ağının güçlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş