Küçükçekmece'de devrilen tır nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu Güncel Haberler Küçükçekmece'de devrilen tır, trafikte yoğunluğa neden oldu. Küçükçekmece'de devrilen tır, trafikte yoğunluğa neden oldu. Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Halkalı istikametine giden T.M. yönetimindeki 34 EKB 070 plakalı tır, Küçükçekmece viyadüğü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen tır nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Küçükçekmece Halkalı Güncel Haberler

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