Küçükçekmece Belediyesi Yarımburgaz Semt Konağı İnşaatında Son Aşamaya Geldi

Küçükçekmece Belediyesi'nin 2021 yılında başladığı Yarımburgaz Semt Konağı inşaatı tamamlanmak üzere. Yatırım, Gündüz Çocuk Bakım Evi, Aile Sağlığı Merkezi, PTT, Muhtarlık, Çok Amaçlı Salon ve Bilgi Evi gibi birçok hizmeti içerecek şekilde planlandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, semt konaklarının sayısını artırmaya devam edeceklerini ve bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler sunacaklarını belirtti. Yarımburgaz Semt Konağı'nın çok yakında hizmete açılması planlanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nin 2021 yılında yapımına başladığı Yarımburgaz Semt Konağı inşaatında sona gelindi.

Yarımburgaz Mahallesi'nde 5 kat olarak yükselen ve Gündüz Çocuk Bakım Evi, Aile Sağlığı Merkezi, PTT, Muhtarlık, Çok Amaçlı Salon ve Bilgi Evi olarak planlanan yatırım, çok yakında, çok amaçlı bir tesis olarak hizmete açılacak.

"BÖLGENİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE, KÜÇÜKÇEKMECE MARKASINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Parsel alanı 1.222 metrekare olan semt konağı, bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Belediye Başkanı Kemal Çebi, " Küçükçekmece'de pek çok sosyal ve kültürel etkinliğin düzenlendiği, mahalle sakinlerinin sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap veren bir hizmet alanı olarak çok önemsediğimiz, vatandaşın eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabildiği, vazgeçilmez hizmet merkezleri olan semt konaklarının sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Yarımburgaz'da çok amaçlı kullanıma uygun bir merkez inşa ediyoruz. Bu tesis, 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Küçükçekmece'de mahalle sakinlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇILACAK

Küçükçekmece Belediyesi, Yarımburgaz'a kazandıracağı Semt Konağı, bodrum kat, zemin kat ve artı 3 kat olmak üzere toplam 2 bin 379 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Bodrum katta çok amaçlı salon, zemin katta Muhtarlık ve PTT, 1. katta Gündüz Çocuk Bakımevi, 2. katta Aile Sağlığı Merkezi, 3. katta ise Bilgi Evi bulunacak.Tesis, çok amaçlı salonuyla da kültürel ve sosyal amaçlı hizmet verecek.

İLÇEDEKİ SEMT KONAKLARI SAYISI 4'E ÇIKTI

Küçükçekmece Belediyesi, Yarımburgaz ile birlikte kentteki Semt Konağı sayısını 4'e çıkardı. Yeşilova, Kemalpaşa ve İstasyon Mahalleleri'nde de yer alan Semt Konakları çok amaçlı tesisler olarak hizmet veriyor.