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Küçükçekmece Belediyesi, Pazaryeri Arazisini SGK'ya Devrediyor

Küçükçekmece Belediyesi, Pazaryeri Arazisini SGK'ya Devrediyor
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Küçükçekmece Belediyesi, SGK'ya olan borçları karşılığında Halkalı İstasyon Mahallesi'nde bulunan pazaryeri arazisini devretme kararı aldı. Meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilen teklif, kamu kurumuna olan borcun ödenmesi adına gerçekleştirilen bir takas olarak değerlendirildi.

Küçükçekmece Belediyesine ait, pazaryeri olarak kullanılan arazinin, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borçları karşılığında kuruma devredilmesi kararlaştırıldı.

Küçükçekmece Belediyesi eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

Başkanlık teklifi ile gündeme alınan maddede, Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti, belediye iştiraki Küçükçekmece İnşaat AŞ'ye ait olan arazinin, SGK'ye olan borçlar karşılığında takas edilmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye yetki verilmesi görüşüldü.

Teklif, meclisten oy birliği ile geçerek Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

Komisyon toplantısı sonrası yeniden meclise gelen teklif, oy çokluğu ile geçti.

"Pazaryeri ilan edilip 30 milyon civarında masraf yapılmıştı"

AK Parti Meclis Grup Başkanı Özlem Erol, planların yanlış hesaplanması nedeniyle bu duruma gelindiğini söyledi.

SGK borçlarının düzenli olarak ödenmesi gerektiğini belirten Erol, "Bir şekilde SGK borçlarının ödenmesi gerekiyor. Ancak burası bir pazaryeri. Çok yakın bir zamanda pazaryeri ilan edilip 30 milyon civarında masraf yapılmıştı. İstasyon Mahallesi'ndeki halkımız kullanıyor. Keşke planlı yapılsaydı. Küçükçekmece için hayırlı olsun. Pazaryeri bizi rahatsız ettiği için Cumhur İttifakı olarak teklife 'hayır' oyu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Sedat Özkan ise gelinen noktada Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle tüm belediyelerin yapması gereken bir çalışma olduğunu ifade etti. Teklifin satış değil kamu kurumuna olan borç karşılığı takas olduğunu dile getiren Özkan, "Gizli saklı bir şey yok. Kamunun bizden istediği bir şeyi yerine getiriyoruz. Küçükçekmece için de doğru bir işlemdir. AK Parti'nin de bunu desteklemesini beklerdik." diye konuştu.

Mevcut pazaryerinin geçici olduğunu söyleyen Özkan, yenisi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

KİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP Meclis Üyesi Fatih Üstünbaş, takasın 1 milyar 65 milyon liraya gerçekleşeceğini ve bu sayede aylık 24-25 milyon faiz yükünden kurtulacaklarını aktardı.

Meclis gündemine getirilen diğer maddede ise ek ödenek teklifi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

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