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Küba turizminde yüzde 50 düşüş: 794 bin ziyaretçi

Küba turizminde yüzde 50 düşüş: 794 bin ziyaretçi
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ABD yaptırımları nedeniyle Küba'yı ziyaret edenlerin sayısı yılın ilk yedi ayında yüzde 49,8 azalarak 794.492'ye geriledi. Turizm krizi otel kapanışları, uçuş iptalleri ve yakıt sıkıntısıyla derinleşiyor.

HAVANA, 3 Eylül (Xinhua) -- Küba'yı yılın ilk yedi ayında ziyaret edenlerin sayısı, ABD'nin artan ekonomik ve mali yaptırımları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 düşerek 794.492'ye geriledi.

Küba Ulusal İstatistik ve Bilgi Ofisi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, yurtdışında yaşayan Kübalılar da dahil olmak üzere ziyaretçi sayısı, geçen yılın ocak-temmuz dönemine kıyasla 787.773 azaldı.

Ülkeyi ziyaret edenlerin 419.863'ünü yabancı ziyaretçiler oluştururken, bu sayı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen seviyenin yüzde 37,2'sine karşılık geldi.

Turizm, Küba için sağlık hizmetleri ihracatının ardından ikinci en büyük döviz kaynağı konumunda bulunuyordu. Ülke 2024 yılında 4,6 milyondan fazla turisti ağırlayarak rekor kırmıştı.

Otellerin kapanması, uçuşların iptal edilmesi, yakıt sıkıntısı, geniş çaplı elektrik kesintileri ve ülkeyi ziyaret edenleri etkileyen ABD yaptırımları da turizm sektöründeki krizi ağırlaştırıyor.

Kruvaziyer turizminde de düşüşün yaşandığı ülkede, yakıt tedarikine yönelik güçlükler uluslararası uçuşları da etkiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin uyguladığı tek taraflı önlemler krizi derinleştiriyor. Bu önlemler çerçevesinde Küba, Washington'ın "teröre destek veren devletler" listesine dahil edilirken, Kübalı kuruluşlara yönelik yaptırımlar da sürekli olarak genişletiliyor.

ABD, 60 yılı aşkın süredir Küba'ya ekonomik, finansal ve ticari ambargo uyguluyor. Küba yönetimi, ülke ekonomisini etkileyen 240'tan fazla ek önlem alan Trump yönetimi sırasında ambargonun daha da sıkılaştırıldığını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua
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