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Küba genelinde Ulusal Elektrik Sistemi'nin devre dışı kalmasıyla elektrik kesintisi yaşandı

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Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalması sonucu Ada genelinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalması sonucu Ada genelinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Küba Elektrik Birliği (UNE), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ulusal Elektrik Enerji Sistemi tamamen devre dışı kaldı." ifadesi kullanılarak, yaklaşık 10 milyon nüfuslu Ada genelinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Kesintinin nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Küba genelinde temmuz ayında da 3 kez elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Küba hükümeti, ABD'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle Ulusal Elektrik Sistemi'nin "kritik" ve "son derece gergin" bir durumda olduğunu kabul etmişti.

Küba'da derin kriz

Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor

Kaynak: AA
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