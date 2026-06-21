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Küba: ABD Dışişleri Bakanı, Küba'ya Yönelik Yakıt Ablukasını İnkar Ederek Yalan Söylüyor

Küba: ABD Dışişleri Bakanı, Küba'ya Yönelik Yakıt Ablukasını İnkar Ederek Yalan Söylüyor
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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Küba'ya uygulanan petrol ablukasını inkar ederek yalan söylediğini ve Trump ile çeliştiğini belirtti. Rodriguez, ABD'nin ekonomik kıskacını kınadı.

HAVANA, 21 Haziran (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD tarafından Küba'ya uygulanan petrol ablukasını inkar eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yalan söylediğini ve ABD Başkanı Donald Trump ile çeliştiğini belirtti.

Rodriguez cumartesi günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı, Küba'daki yönetim zafiyetinden bahsederken, kendisine neden kronik olarak yalan söylediği ve Beyaz Saray'ın kabul ettiği tam kapsamlı yakıt ablukasının varlığını inkar ederek ABD Başkanı ve sözcüsüyle neden çeliştiği sorulmalı" ifadelerine yer verdi.

Rodriguez, Rubio'nun Küba'daki duruma yaptığı her atfın, "sorumluluktan kaçma ve kendini kurtarıcı olarak sunma çabası" içerdiğini söyledi.

Rubio ve ABD yönetiminin "Küba'ya karşı yürüttüğü ekonomik kıskaca alma planını" kınayan Rodriguez, bu planın yabancı şirketlerin ülkedeki termik santraller için gerekli teknoloji ve yedek parça tedarikini engellemesini içerdiğini vurguladı.

Rodriguez söz konusu planın "dünya genelindeki tüm şirketlerin Küba'ya petrol satmasını engellediğini" ifade ederek, aynı zamanda ülkenin yakıt lojistiği altyapısı ve operasyonel kapasitesine sahip olan CUPET şirketini hedef alan yaptırımları da kapsadığını vurguladı.

Trump 29 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Küba'ya yakıt ihraç eden ülkelere gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

2026 yılı içinde şu ana kadar Küba'ya gerçekleştirilen tek petrol sevkiyatı, Rus bandıralı Anatoly Kolodkin gemisiyle taşınan yaklaşık 100.000 ton ham petrol oldu.

Kaynak: Xinhua
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