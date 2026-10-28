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KTO'nun ekim meclisinde 16 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi

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KTO'nun ekim meclisinde 16 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi
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KTO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısında 16 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ömer Gülsoy, dijital ve yeşil dönüşüme öncülük hedeflediklerini belirterek Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını olumlu bir başlangıç olarak değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odada gerçekleştirilen toplantıya, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, meclis ve komite üyeleri ile meclis başkanlık divanı üyeleri katıldı.

Toplantıda, ekim ayı faaliyetleri değerlendirildi, 16 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gülsoy, konuşmasında, Kayseri'nin köklü ticaret ve üretim kültürüyle Türkiye'nin en önde gelen ticaret ve sanayi şehirlerinden olduğunu söyledi.

Hızla değişen dünyada ticaret kurallarının, rekabet şartlarının ve müşteri beklentilerinin yeniden şekillendiğini dile getiren Gülsoy, şunları kaydetti:

"Artık daha akıllı, verimli, dijital altyapısı güçlü ve yüksek katma değerli bir ticaret düzeni kurmak zorundayız. Yapay zekayı ve dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre eden, veriyi doğru kullanan tüccarlarımız ve firmalarımız geleceğin rekabetinde öne çıkacak. Kayseri Ticaret Odası olarak hedefimiz, yalnızca gelişmeleri takip eden değil, bu dijital ve yeşil dönüşüme öncülük eden bir oda olmaktır."

Gülsoy, üreten, ihraç eden ve alın teriyle bu ülkenin geleceğini inşa eden Kayseri iş dünyasının temsilcileri olarak, kentin ve ülkenin kalkınması için finansman kanallarına makul şartlarda erişim sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Gülsoy, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararını piyasaların nefes alması ve moral bulması adına olumlu bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından önceki dönem yönetim kurulunda görev alan Hacı Bekir Kuzucu, Latif Başkal, Şevket Uyar, Mehmet Ali Yörük ve Ahmet Şapçı'ya hizmetlerinden ötürü plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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