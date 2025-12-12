Kremlin: Rusya-Türkiye İlişkilerinin Çok Yönlülüğü Zorluklarla Başa Çıkmayı Sağlıyor

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yönlü ve çeşitlendirilmiş yapısının, uluslararası alandaki zorlukların ve üçüncü ülkelerden gelen baskıların aşılmasına imkan tanıdığını söyledi.

Rusya devlet haber ajansı TASS'a göre Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizin çok yönlü ve çeşitlendirilmiş olması, özellikle ticari ve ekonomik alanda, uluslararası arenadaki zorluklarla ve üçüncü ülkelerden gelen baskılarla başa çıkmamızı sağlıyor" dedi.

Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum sonrası konakladığı otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü.

Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.