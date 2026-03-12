Rusya: Kiev, müzakere sürecini engelleme yönündeki çizgisini sürdürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecini engellemeye yönelik tutumunu sürdürdüğünü ve bunun Avrupa tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğine işaret eden Peskov, Kiev yönetiminin müzakere sürecini engelleme yönündeki çizgisini sürdürdüğünü savundu.

Peskov, "Kiev yönetimi bunu çeşitli yollarla yapmaya çalışıyor ve bu da Avrupa tarafından olumlu karşılanıyor. Avrupalı ülkeler krizin barışçıl çözümüne katkı sunma konusunda isteksiz. Rusya'ya baskı kurma fikri de saçma." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" sürdürdüğünü belirten Peskov, Moskova'nın aynı zamanda krizin barışçıl çözümüne açık olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapan Krasnodar bölgesindeki tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğine dikkati çeken Peskov, "Bu, Türkiye ve diğer birçok ülke için enerji güvenliğini sağlayan uluslararası bir petrol boru hattı tesisine yönelik saldırı. Kiev yönetimi, pervasızca eylemlerde bulunuyor." diye konuştu.

Peskov, Zelenskiy'nin Orta Doğu'ya bir grup insansız hava aracı (İHA) uzmanı gönderdikleri yönündeki açıklamasını yorumsuz bırakarak, "İran'la ilgili durumun siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiği konusunda tutarlı yaklaşıma bağlıyız. Bu, bölgeye barış, sükunet ve öngörülebilirlik getirecek." ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Rusya, İran ve diğer bölge ülkelerinin, Kuzey-Güney ulaşım koridor projesinin uygulanmasından yana olduklarını vurguladı.

"ABD ile görüşmelerde enerji piyasalarındaki durum ele alınıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in ABD'li meslektaşlarıyla görüşmeler yaptığını dile getiren Peskov, bu görüşmelerde, enerji piyasalarındaki durumun ele alındığını kaydetti.

Sözcü Peskov, "Rusya ile ABD arasındaki etkileşim, enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasında çok önemli bir faktör olabilir ve olmalıdır." şeklinde konuştu.