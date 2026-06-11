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Rusya: ABD ile İran'ı itidale ve müzakere sürecine dönmeye çağırıyoruz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından taraflara itidal ve müzakere çağrısı yaparak, gerginliğin bölge ve uluslararası ekonomi için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İran'a itidal ve müzakere sürecine dönme çağrısında bulunarak "Gerginliğin yeniden artması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için ek olumsuz sonuçlar doğuracak." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıları değerlendirdi.

Bunun endişe verici olduğunu belirten Peskov, "Tüm çatışma taraflarını itidale ve müzakere sürecine dönmeye çağırıyoruz. Gerginliğin yeniden artması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için ek olumsuz sonuçlar doğuracak." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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