Kremlin, ABD'nin Yaptırımlarını Eleştirdi

MOSKOVA, 27 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının, iki ülke ilişkilerinin eski haline getirilmesine yönelik çabaları zora soktuğunu söyledi.

Peskov, pazar günü yaptırımlar konusunda Rusya-1 televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede, "Tabii ki bu hafta açıklanan yaptırımlar dostça adımlar değildi. Bunlar, ilişkilerimizin yeniden canlanmasına yönelik umutları gerçekten zedeledi. Ancak bu, beklentilerimizden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez" dedi.

Peskov, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini vurguladı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizine çözüm bulma isteğini takdir ettiğini belirten Peskov, ancak bu konunun "bir gecede çözülemeyeceğini" ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü Rusya'nın en büyük iki petrol üreticisi Rosneft ve Lukoil şirketlerine yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu. "Acil ateşkes" çağrısında da bulunan Bessent, gerekirse daha fazla önlem almaya hazır olduklarını kaydetmişti.

ABD ve müttefikleri, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana Rus bankalarını, savunma sanayisini ve enerji ihracatını hedef alan çok sayıda finansal ve ticari yaptırım uyguluyor.