Kredi Kartıyla Kamu ve Vergi Ödemeleri Yüzde 191 Arttı

(ANKARA)- CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kredi kartlarıyla yapılan kamu ve vergi ödemelerinin mayısta yıllık bazda yüzde 191 oranında arttığına dikkat çekerek "Vatandaş, ekonomik kriz içinde kamu ödemelerini de borçlanarak yapıyor. Vergi yükü ağırlaştıkça ekstreler de şişiyor. Bu yıl vergi ve harçlar yüzde 58,5 zamlanmışken kredi kartlarıyla yapılan kamu ve vergi ödemelerindeki artış bu oranın üç katını aştı. Yaşanan bu darboğaza rağmen iktidar, hala vergi paketiyle bütçe açığını halkın cebinden kapatmanın derdinde.." dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kredi kartı harcamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bankalararası Kart Merkezi'nin harcamaların detaylarını içeren son verilerine işaret eden Ateş, şunları kaydetti:

"Önde gelen harcama kalemleri içinde mayısta geçen yılın aynı ayına oranla en fazla artış yüzde 191 ile kamu/vergi ödemelerinde yaşandı. Bu çerçevede kredi kartlarıyla yapılan söz konusu ödemeler, 22,2 milyar liradan 64,6 milyar liraya ulaştı. Henüz ilk beş ayda kartla yapılan kamu/vergi ödemelerindeki artış ise yüzde 53 oldu. Vergi borçlanarak ödeniyor. Verginin kredi kartı harcamaları içindeki payı, geçen yıl mayısta yüzde 4,3 iken bu yıl aynı ayda yüzde 6'ya yükseldi."

Kredi kartı ekstresindeki enflasyonun, harcamalarda TÜİK'in mayıs ayı için yüzde 75,5 şeklinde açıkladığı yıllık enflasyonun çok ötesinde olduğunu belirten Ateş, "Ekstrelerdeki toplam harcama tutarı mayıs itibarıyla 1,1 trilyon lira ile yıllık bazda yüzde 112 ve beş aylık dönem itibarıyla da yüzde 35 oranlarında artış kaydetti" dedi.

"Tutarda liderlik yine market ve AVM'de"

Ateş, harcamalarda liderliğin yine market ve AVM'lerde yapılan ödemeler olduğuna işaret etti ve şunları ifade etti:

"Kartla yapılan market ve AVM harcamaları, mayısta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 106 artarak 178,6 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde ekstreler içindeki yemek harcamaları yüzde 124 artarak 52,9 milyar lira ve çeşitli gıda harcamaları yüzde 111 artarak 76,2 milyar lira oldu. Vatandaşlar mutfak harcamalarını bile borçlanarak yapabiliyor.

"Dar gelirli nakit avans çekemez oldu"

Halkın büyük kısmı borç içinde ve ay sonunu getiremiyor. Borcu borçla kapatmanın peşindeki dar gelirli artık daha önce sıkça başvurduğu nakit avansa da erişemiyor. Bu çerçevede kredi kartlarından nakit avans çekimi mart ayının ortasında artan faizden etkilendi. Kredi kartlarından nakit çekilen tutar 60 milyar liranın altına kadar geriledi. Bu tutar ocakta 116 milyar lira idi. Bu tabloya rağmen iktidar ne asgari ücret, ne emekli aylığında düşen alım gücüne karşı iyileştirmeye yanaşmadı, dar gelirlinin sorunlarına karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor."

Ekonomik darboğazda toplumun dar bir kesimini ilgilendirir hale gelen bazı harcamaların da hız kestiğinin izlendiğine değinen Ateş, "Mayısta kredi kartıyla elektrik-elektronik ve bilgisayar harcamaları yüzde 75 artarak 75,8 milyar lirayı, giyim ve aksesuar harcamaları yüzde 104 artarak 72 milyar lirayı aştı. Oysa bu harcamalardaki artış, önceki aylarda kredi kartına yeni kısıtlama beklentilerinin de etkisiyle çok daha yüksek olmuştu. Ayrıca temmuzda beklenen enerji zamlarından önce mayısta benzin ve yakıt istasyonunda yapılan harcamalar ise yüzde 146 artarak 66,8 milyar liraya dayandı" dedi.