Üye Girişi
Haberler

KPSS Ortaöğretim Sınavı'nda İlginç Anlar: Altın Kolye ve Telefonla Giriş Yasak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunda, altın kolyesiyle gelen bir kadın aday sınava alınmadı. Ayrıca, sınav giriş belgesini cep telefonundan göstermeye çalışan bir diğer aday da içeri giremedi. Sınav, 1 milyon 864 bin 867 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

ANKARA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumu başladı. Altın kolyesini bırakmayan bir kadın ile sınav giriş belgesini cep telefonundan gösteren bir erkek aday sınava alınmadı.

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen lise mezunu adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylara girişte detaylı arama yapıldı. Adaylar, görevliler tarafından yanlarında; toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen adaylar içeri alınmadı. Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise bu sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Diğer yandan 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava, 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek olmak üzere 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu.

ALTIN KOLYESİNİ BIRAKMADI, SINAVA GİRMEDİ

Sınava gelen adaylar, üzerlerindeki takı ve tokaları bölgedeki emanetçilere ya da ailelerine teslim etti. Altın kolyeyle merkeze gelen bir kadın aday da kolyesine kimseye bırakamayacağını söyleyerek, sınava girmekten vazgeçti.

Sınavın başlamasına dakikalar kala bisikletle merkeze gelen bir diğer aday da görevlilere sınav belgesini telefonundan göstermek istedi. Görevliler, sınav giriş belgesinin çıktısı olmayan adayı merkeze almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Eğitim Spor Kamu KPSS

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title