Kozan ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi. Belediye ekipleri izleyicilere simit ve çorba ikram etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maç dev ekrandan izlendi.
Vatandaşlar, maç için dev ekran kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya geldi.
Kozan Belediyesi ekipleri, izleyicilere simit ve çorba ikram etti.
Futbolseverler, milli takımın grubundaki ilk mücadelesini coşkuyla izledi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın