Üye Girişi
Haberler

Kosova, Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak yönetmeliği uygulayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kosovalı liderler, 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek ve ülkede nakit işlemlerde Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak yönetmeliğin uygulanacağını açıkladı. Kararın tam olarak uygulamaya geçmesinin 1-2 ay sürebileceği belirtilirken, müttefik ülkelerin desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kosovalı liderler, 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek ve ülkede nakit işlemlerde Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak yönetmeliğin uygulanacağını açıkladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, başkent Priştine'de katıldığı bir anma etkinliğinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın tam olarak uygulamaya geçmesinin 1-2 ay sürebileceğini ancak sadece kağıt üzerinde kalmayacağını söyledi.

Kararın tam olarak uygulanmasında müttefik ülkelerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Osmani, "Bu ilkelerin pratikte uygulanmasına gelince, bir taraftan Anayasa'nın 11. maddesine saygı gösterecek, diğer taraftan yönetmeliğin sorunsuz ve müttefik ülkelerin tam desteğiyle uygulanabilmesi için vatandaşların bilgilendirilmesi ve yeni (banka) hesaplarına aktarılması için bir süre tanınacak bir dizi seçenek tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Kosova Merkez Bankasının (BQK) kararlarının bağımsız olduğunu ve kurumun sadece işini yaptığını vurguladı.

BQK'nin yönetmeliğinin Anayasa ve kanunlara uygun olduğunu belirten Kurti, "Avro, bize Avrupa Birliği'nden gelen para birimidir. Arnavutluk'un lek para birimi ya da Kosova'nın yeni dardan para birimi alınsın demiyoruz, avro alınsın diyoruz. Avro, Kosova Cumhuriyeti'nde açıkça tanımlanan tek ödeme ve satın alma para birimi olarak tartışılacak bir konu değildir." diye konuştu.

Kurti, 1 Şubat'tan itibaren Kosova'da tüm ödemelerin avro ile yapılması gerektiğini ve bu konunun müzakere edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Kosova'da 1 Şubat'tan itibaren Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor

BQK, Kosova'da nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliği onaylamıştı.

Yönetmeliğin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.???????

Avro, Kosova'da 2002'den beri tek resmi para birimi olarak kullanılsa da ülkede Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor. Ayrıca söz konusu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.

Batılı ülkeler (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere), BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Priştine Kosova Uluslararası İlişkiler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title