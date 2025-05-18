Kosova'da 19 Mayıs Coşkusu: Türk Hava Kuvvetleri Bandosu Konser Verdi

Kosova'da 19 Mayıs Coşkusu: Türk Hava Kuvvetleri Bandosu Konser Verdi
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Kosova'da, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Prizren'de düzenlenen konsere büyük bir katılım sağlandı. Konserde Türk askeri ve yerel halk bir araya geldi.

- Kosova'da 19 Mayıs coşkusu: Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi

PRİZREN - Kosova'da NATO'ya bağlı Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Prizren'de düzenlediği konserde, Türkiye'den gelen Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu sahne aldı.

Kosova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Ülkede NATO'ya bağlı Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, Kosova'nın güneyinde yer alan ve Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrinde konser düzenledi. Tarihi Şadırvan Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde, Türkiye'den gelen Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu sahne aldı. Kosovalı Türk siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı konser yaklaşık 1 saat sürerken, bandonun performansı bölgedeki turistlerin de büyük ilgisini çekti.

Başkent Priştine'de de konser planlanıyor

Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen konserin bir benzerinin Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'na bağlı Sultan Murat Kışlası'nda ve başkent Priştine'de de sahnelenmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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