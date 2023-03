Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra, ölümünün 1'inci yılında anıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar (9), ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı.

Serik'te 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahra Melin'in ölümünün 1'inci yılında; babası Murat Pınar, annesi Derya Pınar, dedesi Adem Yılmaz, anneannesi Aynur Yılmaz, teyzesi Deniz Yılmaz, eğitim gördüğü Belek Limak Ortaokulu'nun müdürü Eren Kansu ve sınıf arkadaşları, Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi.

Mahra Melin'in babası ve aynı zamanda Güvenli Sokaklar Yaşam Hakkı Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar ise "Mahra, gideli 1 yıl oldu. Dile kolay. Yıl demek. Aydınlık yüzüyle, gülen gözleriyle, hayalleriyle, umutlarıyla Mahra kızım, evladım. Gözümden sakındığım. Bedeni toprak, ruhu benimle olan canım. Sensizlik zor, sensizlik ölümden beter. Sen her an, her saniye aklımızda, kalbimizde bizimlesin. Asla unutmadık, unutmayacağız. Seni çok ama çok seviyoruz. Mekanın cennettir, huzur içinde ol kızım" diye konuştu.