Konya ve çere illerde 'Bayramınız kemerli olsun' trafik denetimi yapıldı

KARAMAN (AA) - İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da trafik denetimi yapıldı.

Trafik güvenliğine dikkati çekmek için başlatılan denetimler kapsamında, Konya-Ereğli ile Konya-Antalya kara yolundaki uygulama noktalarında sürücülere emniyet kemerinin önemli anlatıldı.

Denetimlere katılan Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Güneş, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve beraberindeki emniyet personeli, bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladıkları sürücülere hediye verdi.

Karaman

Karaman'da ise Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman-Konya kara yolundaki trafik denetimlere katıldı.

Araçlarda bulunanlarla bir süre sohbet eden Işık, vatandaşlara trafik kurallarının yer aldığı broşür ile çocuklara yönelik hazırlanan trafik seti hediye etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Işık, vatandaşların büyük çoğunluğunun emniyet kemeri kullanmış olmasını görmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Yolculardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Işık, "Bu bayramın güvenli geçmesi için herkesin emniyet kemerini takmasını, emniyet kemeri takılı olmadan yolculuk yapmamalarını ve kurallara uyulmasını önemle rica ediyorum." dedi.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.

Aksaray

Aksaray'da da İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Aksaray-Adana kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, gazetecilere, emniyet ve jandarma olarak 315 kilometrelik şehirlerarası kara yollarında kontroller yaptıklarını söyledi.

Bu bayramda da vatandaşların sevdiklerine huzurlu ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için gayret sarf ettiklerini anlatan Şahin şunları kaydetti:

"Emniyet kemeri noktasında ağırlıklı durarak tüm kontrollerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızı misafir ediyoruz, yol hakkında bilgilendirme yapıyoruz. 315 kilometrelik bu aksta jandarma ekiplerimizle birlikte 14 uygulama noktasında 400 personelle hareket ediyoruz. İnşallah bu bayramı da kazasız ve belasız şekilde geçirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki trafik denetimlerine katıldı.

Temiz ve Kırgel, uygulama noktasında durdurulan vatandaşlara, emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yaptı, şeker ve lokum hediye etti.