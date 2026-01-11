Haberler

Öğrenci için en ucuz toplu ulaşımın Konya'da olduğu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025'ten itibaren öğrenci toplu ulaşım ücretlerini 9 lira olarak sabitlediklerini belirtti. Şehrin gençler için en uygun ulaşım seçeneklerini sunduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da. Öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025'in ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026'da da Türkiye'nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya'da sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, öğrenci ve gençlik şehri olan Konya'nın, en uygun toplu ulaşım ücretiyle farkını ortaya koyduğunu belirtti.

Gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine, eğitim yolculuklarına destek olmak için, başta eğitim destekleri olmak üzere her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da. Şehrimizde öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini 2025'in ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026'da da Türkiye'nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya'da sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Altay, Konya'nın 22,5 lira olarak belirlenen tam biniş ücretiyle de büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşımayı sağlayan şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler