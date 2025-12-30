KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, 2025'i değerlendirdi

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda 2025'te yürütülen faaliyetler ve Konya sanayisinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükeğen, 2025'in sanayiciler açısından kolay bir yıl olmadığını belirterek, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, artan maliyetler, iç ve dış talepteki dalgalanmalar ile küresel belirsizliklerin sanayicinin üzerindeki yükü artırdığını söyledi.

Özellikle nakit akışı yönetiminin işletmeler için en öncelikli sorun olmaya devam ettiğini belirten Büyükeğen, "Tüm bu zorluklara rağmen Konya sanayisi üretimden kopmadı. Bu duruş, Konya'nın güçlü üretim kültürünün en net göstergesidir. Konyalı sanayicilerimizin üretim odaklı duruşu ve üretim vizyonu gerçekten takdire şayan." dedi.

Konya Sanayi Odası olarak 2025'te üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükeğen, yıl boyunca sanayicilerden gelen tüm sorun ve talepleri yakından takip ederek, ilgili kurumlarla paylaştıklarının ve çözümlerini takip ettiklerinin altını çizdi.

Önemli çalışma başlıklarından biri olan enerji verimliliğine yönelik yaptıkları çalışmaları da anlatan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, 142 firma ve kuruluşumuza ait 187 lokasyonda enerji ölçümleri yaptık. Yaptığımız bu ölçümler ile firmalarımıza 8 milyon 368 bin dolar tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 9 bin 534 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. Ülkemizin de artık gündeminde önemli bir yer tutan ve iş dünyamızı yakından ilgilendiren Avrupa Yeşil Mutabakatı süreçlerini yakından takip ettik. Yaptığımız çalışmalarla, sanayicilerimizi sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ve karbon azaltımı konularında bilgilendirdik. dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvemiz ülke gündeminde önemli bir yer tuttu."

Sanayicilerin, küresel pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Büyükeğen, bu dönemde Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, Vietnam, Senegal başta olmak üzere 17 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek sanayi ve öne çıkan sektörlerin tanıtıldığını söyledi.

Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika sayısının 778'e ulaştığını, 11 ayda üretimin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bölge müdürlüğü olarak OSB'nin sanayi alt ve üst yapısına yıl boyunca 2,2 milyarı aşkın yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılı boyunca bölgemizde; içme suyu, atık su, yol alt yapısı, elektrik alt yapısı, eğitim gibi alanlara toplam 2 milyar 272 milyon lira yatırım yaptık. 5. Kısım Genişleme Alanı'mızda yüzde 100 doluluğa ulaştık. 8 milyon metrekare ve toplam 275 parselden oluşan 6. kısmımızda ise 258 parselin ön tahsis işlemlerini tamamladık. Burada 9 sanayicimiz yatırımlarına başladı. 2026'da enflasyonla mücadele sürecinin pozitif sonuçları daha belirgin hissedilmeye başlanacak. Nasıl ki dünü emekle inşa etmişsek, yarınları da hep birlikte sabırla ve çalışarak inşa edeceğiz."