Konya'nın Hızlı Tren Hattı ile Küresel Pazara Bağlanması

Güncelleme:
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Mersin Limanı'na bağlayacak hızlı tren hattı projesinin, orta Anadolu sanayisinin küresel pazara daha hızlı ulaşmasını sağlayacağını belirtti. Proje, bölgenin üretim gücünü artıracak ve yeni istihdam alanları yaratacak.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kenti Mersin Limanı'na bağlayacak hızlı tren hattı projesine ilişkin, orta Anadolu sanayisinin küresel pazara daha hızlı ulaşacağını bildirdi.

Altunyaldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından duyurulan Ulukışla-Yenice Demiryolu Hattı ihalesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bu adımın sadece bir ihale olmadığını, Konya'nın lojistik vizyonunda yeni bir sayfa olduğunu vurgulayan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Söz konusu hat bölgenin üretim gücüne düşük maliyetli ve yüksek verimli lojistik imkanlar kazandıracak. Özellikle sanayide rekabet gücünü artıracak bir altyapı hayata geçti. Marmara'daki deprem riskinin yıllardır gündemde tuttuğu sanayinin Anadolu'ya dengeli biçimde yayılma ihtiyacı var. Ulukışla-Yenice Hattı bu stratejik dönüşümün temel taşlarından biri. Bu hat sadece yük taşımayacak. Anadolu'nun üretim gücünü küresel sistemle daha güçlü entegre edecek. İhracatta rekabet avantajını büyütmesi beklenen hattın, Konya'nın yatırım çekme kapasitesini artıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak ve üretim hacmini daha da yukarı taşıyacak. Konya artık sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en dinamik üretim ve lojistik merkezlerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerliyor."

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
