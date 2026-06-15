Konya'da yılda 25 milyon ekmeğin üretileceği Halk Ekmek Fabrikası açıldı

Konya'da yılda ortalama 25 milyon ekmeğin üretileceği Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete başladı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inşa edilen Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası için düzenlenen açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, uzun yıllardır sürdürülen önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasını daha güçlü bir noktaya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kılca, bir başarı hikayesini hep birlikte yazdıklarını belirterek, "Bugün yalnızca bir fabrikanın açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün üretimin, sosyal belediyeciliğin, sağlıklı gıdanın ve insan odaklı hizmet anlayışının yeni bir aşamaya taşınmasına şahitlik ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şuna inandık; belediyecilik bazen bir yol yapmaktır, bazen bir park kazandırmaktır ama bazı yatırımlar vardır ki doğrudan insan sağlığına dokunur. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis böyle bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

Açılışı yapılan tesise ilişkin bilgi veren Kılca, şöyle devam etti:

"Bugün yaklaşık 231 milyon liralık güncel yatırım değeriyle hizmet veren Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikamız, yeni tesisi 5 bin 510 metrekare arsa üzerinde 4 bin 95 metrekare kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Çevre düzenlemeleri ile birlikte yaklaşık 250 milyonluk bir yatırımın bugün açılışını yapacağız. 120 çalışanın emek verdiği fabrikamızda saatte 10 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahibiz. Yıllık ortalama 25 milyon ekmek üretiyor, bu ekmekleri Karatayımızın farklı noktalarında bulunan 39 halk ekmek büfemiz aracılığıyla vatandaşlarımıza piyasa fiyatlarının altında ulaştırmış oluyoruz. Vatandaşımızın sofrasındaki bereketi korumak da bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir."

Kılca, ekmeğin sofradaki huzur olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni halk ekmek fabrikamız ve glutensiz ekmek üretim tesisimiz ise bu başarı hikayesinin yeni bir halkasıdır. Biz glutensiz üretime bugün başlamadık. 2019 yılından bu yana çölyak hastalarımız ve glutensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlarımız için üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz bu hizmet sayesinde sadece Konya'dan değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden de talepler almaya başladık. Bu ilgi bize şunu gösterdi, bugün geldiğimiz noktada mevcut üretim kapasitemiz artık artan taleplere cevap vermekte zorlanmaya başlamıştı. Çünkü ürettiğimiz her ekmek, her ürün, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Talep büyüdü, ihtiyaç arttı ve biz de bu ihtiyaca daha güçlü cevap vermek için harekete geçtik. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis bu vizyonun bir sonucudur. Bu yatırım sayesinde glutensiz ürün çeşitliliğimizi artıracak, üretim kapasitemizi büyütecek ve ülkemizin farklı şehirleri çölyak hastalarına daha güçlü şekilde ulaşmış olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki sosyal belediyecilik sadece bulunduğunuz ilçeye hizmet etmek değildir. İhtiyaç neredeyse oraya ulaşabilmektir."

Kılca, son zamanlarda sağlıklı beslenme ve bilinçli gıda tüketiminin her zamankinden daha fazla önem kazandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığımızla ve Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz çalışmalar da bizim için son derece kıymetlidir. Bakanlığımızla birlikte sadece üretim yapan değil, aynı zamanda gıda politikalarına katkı sunan bir anlayış ortaya koyuyoruz. Konya'da başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası bunun en güzel örneklerinden biridir. Pilot il olarak Konya'mız seçilmiştir. Büyükşehir Belediye'miz ve Karatay Belediye'miz paydaştır ve Konya'dan sonra Çorum ve Erzurum'da başlatılmıştır. Bu proje kısa sürede önemli başarılar elde etmiş ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde de artarak devam etmektedir. Karatay Belediyesi olarak bu çalışmanın sahadaki en güçlü uygulayıcılarından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Yine Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında önümüzdeki süreçte kendi ekşi mayamızı üreterek ekşi mayalı ekmek üretiminde de öncü belediyelerden biri olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz sadece daha fazla ekmek üretmek değil, daha sağlıklı ekmek üretmek, daha kaliteli ekmek üretmektir. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bugün Konya'dan başlayarak birçok uygulama Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayata geçiriliyorsa bunda Karatay'ın ortaya koyduğu vizyonun ve kararlılığın da önemli bir payı vardır. İnşallah bundan sonra da üretmeye, geliştirmeye ve öncü olmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Karatay Belediyesinin hayata geçirdiği halk ekmek fabrikasının güçlü belediyecilik anlayışı ve insanı merkeze alan hizmetlerin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Tesisle Konyalıların sofrasına sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı ekmek ulaştırılırken aynı zamanda sosyal dayanışmanın, üretimin ve bereketin de kapısının aralandığını dile getiren Altay, şöyle konuştu:

"Glutensiz ürün çeşitliliğinin arttırılması, ekşi mayalı ekmek üretimine yönelik çalışmalar ve tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılması gibi adımlar, sağlıklı beslenme, yerli üretim ve toplumsal fayda açısından son derece kıymetlidir. Bu vesileyle sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaşması ve tam buğday ekmeğinin sofralarımızda daha fazla yer bulması adına önemli bir çalışma yürüten Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza da teşekkür etmek isterim. Konya'da başlatılan Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası'nın memnuniyet verici sonuçlar ortaya koyması ve bugün diğer illere de örnek olacak bir noktaya ulaşması bizler için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Konya'mız her alanda olduğu gibi sağlıklı gıda, bilinçli tüketim ve sosyal belediyecilik alanında da öncü şehirlerden biri olmaya devam etmektedir."

Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de birer konuşma yaparak tesisin Konya için hayırlı olmasını diledi.