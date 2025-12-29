Haberler

Konya'da sahte ve kaçak içki denetimleri yoğunlaştırıldı

Konya'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki piyasasına sürülmesini engellemek için denetimler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlar, tekel bayileri ve alkollü içecek satışı yapan işletmelerde incelemelerde bulunuyor.

Konya'da yaklaşan yılbaşı öncesi, piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesini engellemek amacıyla denetimler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Konya Defterdarlığı ekipleri, kozmetik fabrikalarından tekel bayilerine kadar birçok yerde denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle etil alkol ve metanol kullanan işletmeleri inceleyen ekipler, alkol stoklarını, faturaları ve kullanım amaçlarını kontrol ediyor.

Ekipler, denetimler kapsamında, kentteki tekel bayileri ve alkollü içecek satışı yapan işletmelerde de incelemelerde bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde şimdiye kadar bir usulsüzlük veya kaçak ürün tespit edilmediği, denetimlerin yılbaşı gecesine kadar aralıksız ve artarak devam edeceği bildirildi.

