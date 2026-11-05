Konya'da TKDK, IPARD III hibesiyle 18 süt nakil aracını hak sahiplerine teslim etti

Konya'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen IPARD III Programı 10. Çağrı Dönemi'nde hibe edilen 18 süt nakil aracı hak sahiplerine teslim edildi.

TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, TKDK Konya İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen törende, Konya'nın bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelinin yüksek olması, tarım teknolojileri ve tarım endüstrisinde öncü duruşu ve girişimcilik ekosisteminin güçlü olması dolayısıyla TKDK desteklerinden en fazla yararlanan iller arasında üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Kooperatiflere ve süt toplama sektörüne güç katacak yeni süt toplama araçlarının teslim edildiğini anlatan Antalyalı, "Tarım ve gıda sektörümüzün üretim kapasitesi özellikle çok önemli. Ekonomimizde de çok önemli bir yere sahip. Ülkemiz 82 milyar dolarlık bir tarımsal gayri safi hasılaya sahip. Bu, Avrupa'da bizi birinci konuma getiriyor, dünyada da 7. sıradayız. Ciddi bir ihracatımız var. Geçen sene tarım, gıda ve içecek sektöründe 27,7 milyar dolarlık ihracat ve 22 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası var sektörümüzde." diye konuştu.

Türkiye'de 2025 itibarıyla yaklaşık 17,7 milyon büyükbaş, 58 milyon da küçükbaş hayvan olduğuna değinen Antalyalı, yaklaşık 21 milyon ton çiğ süt üretimi yapıldığını ifade etti.

Antalyalı, üretimin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Peynirin yan ürünü peynir altı suyu üretiyoruz. Protein konsantreleri ve izolatlarına çeviriyoruz. Hayvansal üretimde örneğin kollajen ve jelatin gibi çok değerli, kıymetli ürünler üretilmekte ve bu da bizim ekonomimiz açısından çok önemli. Pazar araştırmalarına göre 2025'te peynir altı suyu, protein pazarı dünyada yaklaşık 9,7 milyar dolar, jelatin, kollajen 11,4 milyar dolar. İnşallah bu yapacağımız yatırımları daha çok artırırsak, daha çok katma değerli üretime dönüştürebilirsek, değerli çiftçi kardeşlerimiz inşallah bundan çok daha fazla gelir elde edecek."

Süt toplama araçlarının kalite açısından önemli olduğuna dikkati çeken Antalyalı, kalitenin artmasıyla soğuk zincirin kırılmaması dolayısıyla sanayicinin ürünü daha fazla tercih edeceğini ve çiftçinin de ürünü için bir pazarlama kanalı bulacağını anlattı.

Konuşmaların ardından İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sayın Seyit Dağ, Erler Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Karaer, Ağabeyli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ölmez ve bir kadın girişimci adına Mustafa Temel, süt nakil araçlarının anahtarlarını protokol üyelerinden teslim aldı.

Kaynak: AA