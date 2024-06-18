Konya'da silahlı kavga: 6 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortakaraören Mahallesi'nde iki aile arasında, alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Şahin P. tüfekle ateş ederek Hüseyin K, Cengizhan K, Aydın K, M.Yaşar A. ve Ramazan A'yı yaraladı. Nazife K. ise yaşanan arbedede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli Şahin P. ile kavgaya karıştığı öne sürülen Ali P, Hüseyin P, Nurettin P ve Ali P'yi gözaltına aldı.