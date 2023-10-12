Konya'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Konya'da jandarma ekipleri tarafından Beyşehir ve Çumra ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Operasyonlarda toplamda 37 tabanca, 10 kilo 650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Konya'da jandarma ekiplerinin Beyşehir ve Çumra ilçelerinde silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'e bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde belirledikleri adreste yaptıkları aramada 37 tabanca ele geçirdi, bir kişiyi gözaltına aldı.

Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenledikleri operasyonda da 10 kilo 650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçiren jandarma ekipleri, 3 kişi hakkında adli işlem başlattı.