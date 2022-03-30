Konya'da öğrenciler robotlarıyla yarışıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'da, 45 okuldan 400'ün üzerinde öğrencinin tasarladığı robotlar, iki gün sürecek Karatay Robot Yarışması'nda 9 farklı kategoride yarışacak.

Merkez Karatay Belediyesinin Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirdiği "Robokaratay" projesi kapsamındaki Karatay Robot Yarışması başladı.

Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki etkinlikle, öğrencilerin eğlenirken aynı zamanda geleceğin mesleği olarak görülen robotik uygulamalar konusunda deneyim kazanması hedefleniyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, robotik kodlamayı çok daha geniş bir tabana yaymak ve öğrenilmesini eğlenceli bir hale getirmek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçedeki 10 okulda robotik kodlama atölyesi kurduklarını anlatan Kılca, "Proje kapsamında Karatay Robot Yarışması'nı düzenliyoruz. Bu yarışları düzenlememizin asıl amacı, geleceğin teknolojilerine çocuklarımızı, gençlerimizi hazırlayabilmek. TÜBİTAK iş birliğiyle ilçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liselere TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurduk. Tüm bu çalışmalarımızla bilgi ve teknolojiyle donatılmış bir neslin yetişmesine katkı sunduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Kılca, dereceye giren öğrencilere para, yarışmalara katılan tüm öğrencilere ise gezi ödülü verileceğini ifade etti.

Öğrencilerin tasarladığı robotlar, Sünger Bob, Serbest Sumo Güreşi, Sctrach ile Oyun Tasarımı, Tozkoporan Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Yumurta Toplayan, Sünger Bob, İHA ve Serbest kategorilerde yarışacak.