Kuyumcu, soygunu çay kazanını fırlatarak önlemeye çalıştı

KONYA'da, maskeli 3 şüphelinin, girdikleri dükkanda kuyumcuya biber gazı sıkıp, vitrindeki 8 bileziği alıp kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Eline geçirdiği objeleri soygunculara atan kuyumcu Enes Tok, "Önce şaka sandım, biber gazı sıktıklarında soygun olduğunu anladım. Elime ne geçirdiysem fırlattım. En son sıcak su dolu çay kazanını fırlattım" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi'nde 15 gün önce faaliyete geçen kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ellerinde biber gazı ve tabancayla iş yerine gelen maskeli 3 şüpheli, işletme sahibi Enes Tok'a biber gazı sıktı, vitrindeki 8 bileziği alıp kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, kısa süre sonra sokak aralarına kaçan 3 şüpheliyi mahallenin farklı noktalarında yakaladı. Gözaltına alınan M.L.İ., N.D., A.E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerine giren maskeli 3 şüphelinin, tezgahın arkasında oturan iş yeri sahibi Enes Tok'a biber gazı sıktığı yer alıyor. Görüntülere göre; Tok, iş yerinin arka bölümüne kaçtıktan sonra eline geçirdiği objeleri, soyguncuların üzerine fırlatıyor. Elinde tabanca olan bir soyguncu da tezgahın üzerindeki çiçeğin saksını Tok'a fırlatıyor. Bu sırada soygunculardan biri de vitrine yönelip, bilezikleri alıyor. Tok, dükkandaki çay kazanı ve diğer objeleri fırlatarak, soyguncuları uzaklaştırıyor.

KANALİZASYONDAN KAÇTIKLARI İDDİASI

Şüphelilerin ilk başta kendisine şaka yaptığını sandığını anlatan kuyumcu Enes Tok, "Önce şaka sandım, biber gazı sıktıklarında soygun olduğunu anladım. Elime ne geçirdiysem fırlattım. En son sıcak su dolu çay kazanını fırlattım. Sonra kaçıp caddenin karşısına geçtiler. Rögar kapağından girip, 500 metre ilerideki kanalın tahliye kapağından çıkmışlar. Polisler de kısa sürede şüphelileri yakaladı. Soyguncuları ve altınlarımızı yakalayan Konya Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

