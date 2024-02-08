Konya'da Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya-Adana kara yolundaki kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen E.D. yönetimindeki 42 D 4622 plakalı hafif ticari araç ile H.Ç. idaresindeki 42 BZF 01 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç, D.K. ve R.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.