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Konya'da çıkan yangın hızla söndürüldü

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Konya'nın Hüyük ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya'nın Hüyük ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Beyşehir Gölü kıyısında Kıreli Mahallesi Kül Adası'nın karşısındaki otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın alnına Hüyük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızla müdahalesiyle alevler köylülerin mahsul ekili alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel

İtfaiye Hüyük Konya Güncel Haberler

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