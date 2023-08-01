Konya'da çıkan yangın hızla söndürüldü

Konya'nın Hüyük ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Beyşehir Gölü kıyısında Kıreli Mahallesi Kül Adası'nın karşısındaki otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın alnına Hüyük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızla müdahalesiyle alevler köylülerin mahsul ekili alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.