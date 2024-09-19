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Konya'da Bisiklet Yolu İhlalleri Protesto Edildi

Konya'da Bisiklet Yolu İhlalleri Protesto Edildi
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Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip Konya'da bisikletseverler, bisiklet yoluna park eden araçlara karşı farkındalık yaratmak için eylem gerçekleştirdi. 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, bisiklet yoluna park eden araçların üzeri mavi brandalarla örtüldü.

TÜRKİYE'nin en uzun bisiklet yoluna sahip Konya'da, bisikletseverler, bisiklet yoluna park edilen araçların üzerine, yolu simgeleyen brandayı örterek duruma tepki gösterdi.

Konya'daki 635 kilometre bisiklet yolu, ülkenin en uzun bisiklet yolu ünvanını taşıyor. Ancak sürücüler, zaman zaman araçlarını bisiklet yoluna park edince, bisikletliler güçlük çekiyor. Bisikletseverler 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında şehir merkezinde bisiklet yoluna park eden araçların üzerine yolu simgeleyen mavi brandaları örterek, duruma tepki gösterip, farkındalık yaratmaya çalıştı.

Bisikletli Haluk Ay, 10 yıldır aktif olarak bisiklet kullandığını belirterek, "635 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri Konya'da bazı araç kullanıcılarının araçlarını bisiklet yollarına park etmesi üzücü bir durum. Bir araba veya motosiklet sürücüsü trafikte diğer sürücülerden kendilerine saygı duyulmasını bekliyorsa biz bisikletseverler de bize saygı duyulsun, bize yol verilsin, bizim haklarımız da korunsun istiyoruz. Lütfen bisiklet yollarımızı boş bırakalım" dedi.

İsmail Berat Tanoğlu da araç sürücülerinin bisiklet yolunda yaptığı işgalin ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olduğunu ifade ederek, gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının güzel sonuçlar getireceğine inandığını söyledi.

Ahmet Kaan Alp ise "Konya 7'den 77'ye değil belki, beşikten mezara kadar bisiklete binen bir şehir olduğu için eminim ki, bu duyarlılık toplumda ciddi boyutlara ulaşacaktır. Geçmişten günümüze bu konuda hep hassas olduk, hep bisiklet üzerindeydik. Bisiklet Konya'yı sever Konyalı da bisikleti sever. Toplum aslında anlayışlı sadece trafik yoğun olduğu için birbirimize tahammülümüz azaldı. Ama birbirimize saygı duydukça, gülümsedikçe sorunlar çözülecek diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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