Konya'da Bayram Öncesi Market Denetimleri Yoğunlaştı

Konya'da Bayram Öncesi Market Denetimleri Yoğunlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik fiyat denetimi yaptı. Ekipler, etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasındaki farkları kontrol etti.

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ekipler, bayram öncesi talebin arttığı bazı ürünlere yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, bir markette yapılan denetimlerin ardından gazetecilere, Ticaret Bakanlığının denetimlerinin 81 ilde sürdüğünü söyledi.

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi tüketiciler için kontrollerin yoğunlaştırıldığını anlatan Çağlayan, "Bu kapsamda market, piyasa gözetim, etiket ve haksız fiyat denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

Çağlayan, vatandaşların bu konularda sıkıntı yaşaması durumunda Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi, CİMER, Ticaret İl Müdürlüğü veya Alo 175'i arayarak müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.