KONYA'DA 2 MAHALLEYE İÇERİSİ ASİT DOLU VARİLLER BIRAKILDI, 20 KÜÇÜKBAŞ YARALANDI - Haberler

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KONYA'DA 2 MAHALLEYE İÇERİSİ ASİT DOLU VARİLLER BIRAKILDI, 20 KÜÇÜKBAŞ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Konya'nın Selçuklu ve Karatay ilçelerinde içerisinde sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olan varilleri kamyonla boş arazilere bırakan sürücüler Hacı Adem Ç., Metin Ç. ve şirket sahibi Remzi P.

Konya'nın Selçuklu ve Karatay ilçelerinde içerisinde sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olan varilleri kamyonla boş arazilere bırakan sürücüler Hacı Adem Ç., Metin Ç. ve şirket sahibi Remzi P., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Varilleri 6 kamyon halinde farklı bölgelere bıraktıklarını itiraf eden 3 kişi 'çevreyi kasten kirletme' ve 'mala zarar verme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ayrıca 3 kişi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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