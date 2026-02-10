Konya'da yeni evlenecek çiftlere 30 bin lira destek verilecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025'te yapılan sosyal destek yatırımlarını değerlendirdi, 2026 projelerini anlattı.

Altay, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, sosyal dayanışmayı güçlendiren, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşan ve hizmeti gönül diliyle üreten bir şehir yönetimini esas aldıklarını belirtti.

Konyalıların zor zamanlarını ferahlatmak ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla, büyük bir hassasiyetle hizmet ettiklerini vurgulayan Altay, yürüttükleri projelerle insanların sıkıntılarına yönelik bütüncül bir sosyal destek yaklaşımı sağladıklarını dile getirdi.

Altay, 2025'in "Aile Yılı", 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bir şehri imar etmek gönüllerle, bir şehri ayakta tutmak aileyle mümkündür." anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Yeni evlenecek çiftlere 30 bin lira destek

Altay, 2026 için de sosyal hizmet çalışmalarının devam edeceğini, yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Konya'da ikamet eden dar gelirli yeni evlenen çiftlere tek seferde 30 bin lira nakdi destek sağlayacaklarını bildiren Altay, şunları kaydetti:

"Nakdi desteğe ek olarak, genç çiftlerimizin ailelerini güçlendirmek ve huzur içinde yuva kurmalarını desteklemek adına kapsamlı bir kira desteği programı başlatıyoruz. Konya il sınırları içinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira kira desteği sağlayacağız. Ayrıca, destek süresi içerisinde bebek sahibi olan çiftlerimize yüzde 25 ek destek uygulayacağız. Dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan ailelerimize 12 ay boyunca aylık 2 bin lira destek vereceğiz."

İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları ile Milli Eğitim'e bağlı proje okullarında hafızlık eğitimi yapan ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 2 bin lira eğitim desteği vereceklerini aktaran Altay, "Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması"nda dereceye giren 100 öğrenciyi ve ailelerini umreye gönderecekleri bilgisini verdi.

"Sosyal Kart desteğimizi yüzde 20 ile yüzde 35 oranında artırdık"

Altay, askere giden gençlere de 6 bin lira destek vereceklerini, lisans öğrencilerinin ailelerine de 10 bin lira destek sağlanacağını dile getirdi.

Şehir merkezi ve 31 ilçede yürütülen Sosyal Kart uygulaması ile 2025'te 496 milyon 730 bin lira Sosyal Kart desteğinde bulunduklarını, 2018'den bu yana Sosyal Kart desteğinin 1 milyar 225 milyon lirayı bulduğunu anlatan Altay, "2026 yılı için Sosyal Kart desteğimizi yüzde 20 ile yüzde 35 oranında artırdık. Bu yıl 1 veya 2 kişilik aileler için 4 bin, 3 veya 4 kişi için 5 bin, 5 ve üzerine ise 6 bin lira olarak desteğimizi sürdürüyoruz. 2025'te ihtiyaç sahibi 8 bin 541 haneye 2 milyon 493 bin lira su faturası desteğinde bulunduk. 2018 yılından bu yana 11 milyon lira su faturası desteğinde bulunarak aile bütçelerine katkı sağladık." diye konuştu.

Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2018-2025 yıllarında yapılan tüm sosyal destek çalışmalarının tutarının 1 milyar 833 milyon lira olduğunu açıkladı.