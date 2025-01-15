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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altay, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün, Suriye'nin başkenti Şam'da halkın, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Meydanı'nda toplanarak rejime ait tankların üzerinde sevinç gösterisinde bulunduğu "Halkın gücü" fotoğrafını seçen Altay, "Haber"de ise Barış Seçkin'in, İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın, görüşmek ve selamlamak için "G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiği anları gösteren "Dış işleri" karesini oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih eden Altay, "Spor"da da oyunu Oğuz Yeter'in, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaptığı fotoğraftan yana kullandı.

Altay, "Doğal Yaşam ve Çevre"de ise Şebnem Coşkun'un Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Arktik Okyanusu'nda çalışma gerçekleştiren 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanlarının çok sayıda proje için buzullar üzerinde inceleme yaptığı anları gösteren "Buzun üstünde, suyun altında" adlı kareyi tercih etti.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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