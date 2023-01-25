Konservatuvar mezunu görme engelli Abdullah, bağlamasıyla gönüllere dokunuyor

Antalya'da kendisi gibi görme engelli babasından öğrendiği bağlama çalmayı çocukluğundan bu yana sürdüren konservatuvar mezunu Abdullah Tiryaki, müzik tutkusu ve yaşama sevinciyle çevresine örnek oluyor.

Antalya'da kendisi gibi görme engelli babasından öğrendiği bağlama çalmayı çocukluğundan bu yana sürdüren konservatuvar mezunu

Abdullah Tiryaki, müzik tutkusu ve yaşama sevinciyle çevresine örnek oluyor.

Korkuteli ilçesinde yaşayan ve gözlerinde yüzde 60 görme kaybı bulunan 24 yaşındaki Tiryaki, kendisi gibi görme engelli bağlama sanatçısı babası Mehmet Tiryaki'ye özenerek çocukluk çağlarında bu enstrümana merak sardı.

Bir süre önce hayatını kaybeden babasının küçük yaşlarda hediye ettiği öğrenci bağlamasıyla enstrüman çalmayı öğrenen Tiryaki, güzel sanatlar lisesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarını bitirdi. Tiryaki, ilçesinde kurulan Istanaz Sanat Merkezinde bağlamaya ilgi duyan çocuk ve gençlere ders vermeye başladı.

Müzik öğretmeni olmak için sınavlara hazırlanan Tiryaki, elinden hiç düşürmediği bağlamasıyla yaylalarda, köylerde gezerek türküler söylüyor. Müziğe tutkusuyla tanınan ve görme engeli dolayısıyla çevresinde "Aşık Veysel"e benzetilen Tiryaki, yaşama sevinciyle de kendisi gibi engellilere örnek oluyor.

"Engelimi kendim için artıya dönüştürdüm"

Tiryaki, AA muhabirine, gözlerindeki yüzde 60'lık görme kaybı nedeniyle çok az görebildiğini söyledi.

Görme kaybının müzik tutkusuna hiçbir zaman engel olmadığını ifade eden Tiryaki, hayatı ve en büyük sevdası olarak nitelendirdiği müziği yeni nesle aşılamaya çalıştığını ifade etti.

Tiryaki, müzik olmadan yapamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Günde 4-5 saat bağlama çalıyorum. Bağlama benim can yoldaşım. Onsuz bir günüm yok. Onu bir gün elime almayayım adeta bana küsüyor ve diğer gün lezzetli çalamıyorum. Görme engelim var ama iyi bir müzik kulağım da var. Benim durumumda olan hatta daha kötü olan insanlara da bu engellerini hayatlarında artıya dönüştürmelerini tavsiye ediyorum."

İyi bir eğitimci olmayı hayal ettiğini dile getiren Tiryaki, "Bu enstrümanı öğrenmek isteyenlere her zaman yardımcı olacağım. Bir hayalim de Erdal Erzincan gibi üstatla bir sahneye çıkıp türküler çalıp, söylemek. Her gece farklı üstatları dinleyip, onların bağlama sesiyle uyurum." ifadesini kullandı.