Kongo'da Maden Çökmesi: 32 Ölü

KİNŞASA, 17 Kasım (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir bakır madenindeki köprünün çökmesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Lualaba Eyaleti İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde pazar günü yaptığı açıklamada, kazanın cumartesi günü ülkenin güneyinde bulunan Kalando eyaletindeki madende meydana geldiğini ve şu ana kadar toplam 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Mayonde, "yoğun yağış ve heyelan riski nedeniyle sahaya erişimin kesin şekilde yasaklanmasına rağmen" madencilerin bu yasağı delerek madene giriş yaptığını belirtti.