Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'nin Ekonomik Katkıları

Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin son zamanlarda tarımsal üretimde büyük bir atak yaptığını ifade etti.

Birçok veride Türkiye sıralamasının en üst noktalarını zorladıklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti.

"Ancak tarımla gelişen tüm bu çalışmalar içinde Tarıma Dayalı Sera Osb'nin Kayseri tarımı için devrim niteliğinde bir farklılık oluşturacağını düşünüyorum. Açılan üç kuyunun tamamında yeterli debide su bulunması bizleri mutlu ediyor. Tarıma Dayalı Sera OSB yalnızca tarımsal üretimi değil, istihdamı, özellikle kadın istihdamını da artıracak. Bölgeye ekonomik canlılık kazandıracak ve tarımsal ihracatımıza katkı sağlayacak."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise OTB'de kuyu çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Şimdiye kadar yapılan üç kuyudan olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Çolakbayrakdar, "İnşallah bundan sonra da hedeflediğimiz miktarda ve debide suya ulaşarak, bu bölge hem şehrimize hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Tarım sektörü gerek olağanüstü şartlar gerekse iklim değişikliği nedeniyle, kontrollü ve güvenli üretimin her geçen gün daha kıymetli hale geldiği bir alandır." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası ve Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da kentin gururu olacak projenin kısa zamanda yatırımcıların hizmetine hazır hale geleceğini aktardı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB yönetim kurulu üyeleri katıldı.