Kocasinan Belediye Başkanı Börü Arama Kurtarma Derneği ile Görüştü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Börü Arama Kurtarma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi Kocasinan Gençlik Kulübü Konferans Salonu'nda Dernek Başkanı Osman Şahan ve dernek üyeleriyle görüştü.

Özverili çalışan ekibe teşekkür eden Çolakbayrakdar, afet gibi olumsuzluklara her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

Kocasinan'ın her bir tarafına daha kaliteli hizmet götürebilmek için gayretle çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyor, bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz. Sosyal faaliyetlerle vatandaşa dokunacak hizmetlere imza atıyoruz. Allah vermesin olağanüstü şartlarda insana ulaşma noktasında arama kurtarma ile vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. İnsan odaklı her noktada biz her zaman destek veriyoruz."