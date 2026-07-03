Haberler

Başkan Çolakbayrakdar, hasada hazırlanan aspir tarlasında incelemede bulundu

Başkan Çolakbayrakdar, hasada hazırlanan aspir tarlasında incelemede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyeye ait 150 dönümlük aspir ekili arazide incelemelerde bulundu. Hasat edilecek aspirlerin yağı çıkarılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyeye ait yaklaşık 150 dönümlük hasat dönemine hazırlanan aspir ekili arazide incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Hasanarpa Mahallesi'ndeki aspir tarlasını yerinde inceledi.

Kocasinan Belediyesinin tarımsal üretim çalışmalarının hem çiftçilere örnek olduğunu hem de sosyal dayanışmaya katkı sağladığını belirten Çolakbayrakdar, "Geçmişten bu yana belediyemize ait tarımsal üretime uygun arazilerimizde farklı ürünler yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın bir kısmını AR-GE kapsamında gerçekleştirerek çiftçilerimize rol model oluyor, Kayseri'de farklı ürünlerin de yetiştirilebildiğini gösteriyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz aspir tarlasının çok daha anlamlı bir yönü bulunuyor. Burada yetiştirdiğimiz aspirleri hasat ettikten sonra yağını çıkarıyor ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Yani hem üretiyor hem de ürettiklerimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda ekimi yapılan aspirlerin kısa sürede hasat edileceğini aktaran Çolakbayrakdar, kendi kendine yetebilen belediyecilik anlayışını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Bu yıl yağışların tarımsal üretime olumlu katkı sağladığına değinen Çolakbayrakdar, "Şükürler olsun ki bereketli bir sezon geçiriyoruz. İnşallah hasat döneminde de aynı bereketi yaşayacak, elde edeceğimiz ürünlerle daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize destek olacağız. Hayırlı, bereketli bir hasat sezonu diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı

Milyonları etkileyen ödemeler arttı! Hepsi sil baştan değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni zam oranı netleşti
Datça'da iş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

İş insanı dükkanda başından silahla vurulmuş halde bulundu
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal