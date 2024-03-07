Kocaeli Valiliği'nden kadına şiddetle mücadele eğitimi

Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İl Temsilciliği tarafından verilen "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözümü" eğitimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Program, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin hazırlanan videonun izlenmesiyle başladı.

Eğitimlerde avukat Ayşegül Öztürk, sosyolog Neslihan Sevinç ve ilahiyatçı Gülşah Yıldırım sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra eğitime katılan kadınların soruları cevaplandırıldı, stantlar gezildi.

Programa, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve eşi Elif Kocaman, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk'ün eşi Firdevs Öztürk, KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, Kartepe İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nilüfer Yalınalp ile ilçe kurum müdürleri katıldı.