'Kocaeli'nin depreme tam hazır hale getirilebilmesi için 10 yıla ihtiyacımız var'

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentteki 315 bin binanın 161 binin 1999 Marmara Depremi'nden önce inşa edildiğini belirterek, "150 bin civarında bağımsız birimin dönüştürülmesi için aşağı yukarı 10 yıllık süre gerekiyor. Eğer finansal koşullar hızlanırsa bu süre daha kısa da olabilir. Ortalama olarak Kocaeli'nin depreme tam hazır hale getirilebilmesi için 10 yıla ihtiyacımız varö dedi.

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. 45 saniye süren deprem büyük yıkıma ve 17 bin 480 kişinin ölümü ile 43 bin 953 kişinin yaralanmasına neden oldu. Aradan geçen 26 yılda acının fiziksel izleri kentte büyük ölçüde silindi. İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde inşaat alanında incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentsel dönüşüm çalışmaları, yapı stokunun risk durumu, vatandaşlara verilen finansal destekler ve kamu ile sanayi kuruluşlarındaki acil durum afet planlarına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Depremden önce inşa edilen yapı stokunun risk durumunu değerlendirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli'de toplam yaklaşık 315 bin bina var. Bu binaların 161 bin civarında olan kısmı 1999 depreminden önce yapılmış binalar. Bunların tamamının taraması yapıldı. 1999 depreminden önce yapılmış 161 bin küsur bina var. Bunların içinden de yaklaşık 120 bin bağımsız birimin dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ağır hasarlı, yıkılmamış bina var ancak bunların yargı kararları devam ediyor. Normalde teknik olarak yıkılması mümkün olmayan binalar. 4 tane böyle bina var. Diğerlerinin tamamı yıkıldıö diye konuştu.

'15 FARKLI NOKTADA YAPILAN ÇALIŞMALARLA KENTİN YENİLENMESİ DEVAM EDİYOR'

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükakın, "Çayırova'dan Gölcük'e kadar çok sayıda kentsel dönüşüm noktası var. Aslında 15 farklı noktada bu çalışmalar yürütülüyor. 15 farklı noktada yapılan çalışmalarla kentin yenilenmesi hızla devam ediyor. Şu anda içinde bulunduğumuz alan da bir şantiye alanı. Burada binaların kaba inşaatları bitti, şimdi ince inşaat safhasına gelindi. Bunun üst tarafında, kuzey tarafında bir ilave nokta daha yapılacak. Toplamda 8 bin civarında konutun yenilenmesi ve yeni alanların oluşturulması için Çevre Bakanlığımızla başka bir çalışma yürütmekteyiz. Onun da önümüzdeki günlerde ihaleleri yapılacak. Yaklaşık 7 noktada daha çalışma başlatılmış olacağız" dedi.

'YÜZDE 0,69 FAİZLE DÜNYA BANKASI FİNANSMANIYLA VERİLEN YENİLEME DESTEKLERİ VAR'

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlara verilen finansal desteklere değinen Büyükakın, "Bunlar, önemli ölçüde TOKİ'nin yükü üstlendiği projeler. Normal şartlar altında çok daha pahalıya mal olabilecek yerler, olabildiğince daha ucuza yapılmaya çalışılıyor. Normal şartlarda bu içinde bulunduğumuz alanda bir dairenin değeri yaklaşık 5-6 milyon lira arasında ama hak edişleri açısından bakarsanız, yani burada daha evvel evi olan insanların benzer metrekarede evleri, 5-6 milyonla kıyaslandığında nerededir diye bakarsanız 2-3 milyon bandında bir değere karşılık geliyor. Aradaki farkın ne kadar büyük olduğu ortada. Bunların bir kısmı Büyükşehir'in kaynaklarıyla, bir kısmı Çevre Bakanlığı'nın kaynaklarıyla destekleniyor. Bu süre zarfında kira yardımları da yine bütçe imkanları doğrultusunda desteklenmeye devam ediyor. Onun dışında, yüzde 0,69 faizle Dünya Bankası finansmanıyla verilen yenileme destekleri var. Onlar da farklı ilçelerde, farklı bölgelerde bireysel başvuruya göre devam ediyor. Yine aynı şekilde 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında yapılan bazı çalışmalar var o çok büyük bir bütçeyle maalesef şu anda yürütülemiyor. Bu çalışmaları hızlıca özetleyebilirizö diye konuştu.

'GÜNDE 120 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLEBİLECEK KAPASİTE OLUŞTURULDU'

Olası bir afet durumunda, acil durum planı ve toplanma alanlarının hazırlandığını söyleyen Büyükakın, "Birincisi, toplanma alanlarının tamamı belirlenmiş vaziyette. İl Afet Planları kapsamında nerelerde toplanma alanlarının olacağı belirlendi. Bunların tabelalandırma işlemleri tamamlandı. Bunun dışında ayrıca Millet bahçeleri ve kent meydanları başta olmak üzere bu bölgelerin de yine afet durumlarına uygun şekilde planlaması yapılıyor. Acil durum eylem planları bu manada kapsamı genişletilerek devam ediyor. Yine yakın zamanda tamamladığımız bir Afet Mutfağı var. Afet Mutfağı da bu tür acil durumlar için şehre hızlı hizmet vermek üzere planlandı. Orada yaklaşık günde 120 bin kişiye hizmet verebilecek bir kapasite oluşturuldu. 2 afet TIR'ımız var, 1 kurtarma TIR'ımız ile toplamda TIR ile bu çalışmalar destekleniyorö ifadelerini kullandı.

'TÜM SANAYİ KURULUŞLARIYLA İRTİBATA GEÇİLDİ'

Kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarındaki afet hazırlık planlarının yapıldığını belirten Büyükakın, "Öncelikli olarak, sanayiden daha önce kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığı konusunda yaygın bir çalışma yürütüldü. Bu manada hem hastane binaları hem okul binaları hem de kentin ana arterlerindeki köprüler ve viyadükler hızlı bir taramayla elden geçirildi ve güvenli hale getirildi. Yol ve kavşak anlamında çalışmalarımız tamamlandı. Kamu binalarında da birkaç okul şu anda eğitime devam edilmiyor, onların yenilenmesi kaldı. Diğerlerinin hepsi tamamlanmış vaziyette. Afet İşleri Daire Başkanlığımız ve İtfaiye Daire Başkanlığımız aracılığıyla tüm sanayi kuruluşlarıyla irtibata geçildi ve afetlere karşı, başta deprem olmak üzere, diğer afetlere karşı hazırlık planlarının gözden geçirilmesi hususunda çalışmalar yapıldı. Halihazırda ne durumdalar, ne tür çalışmalar yaptılar, eksik olanlar var mı, ilin afet planları içinde durumları nedir, bu çalışmalar da onlarla istişare edilerek yürütülüyorö ifadelerini kullandı.

10 yıllık süreçte Kocaeli'nin depreme hazır hale geleceğini söyleyen Büyükakın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"130 bin bağımsız birim, bir o kadar da 20-30 bin civarında ticari birim toplamda 150 bin civarında bağımsız birimin dönüştürülmesi için aşağı yukarı 10 yıllık süre gerekiyor. Allah'ın izniyle 10 yılın sonunda, eğer finansal koşullar hızlanırsa bu süre daha kısa da olabilir. Ortalama olarak Kocaeli'nin depreme tam hazır hale getirilebilmesi için 10 yıla ihtiyacımız var. Allah'ın izniyle 10 yılın sonunda biz üzerimize düşeni yapmış olacağız.ö

Haber-Kamera: : Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),