Kocaeli Karamürsel'de Su Altı Fotoğraf Yarışması Düzenlendi
Karamürsel'de düzenlenen 'Su Altı Fotoğraf Yarışması'na 18 takım katıldı. Yarışma, Marmara Denizi'ndeki ekosistemi tanıtma ve koruma amacıyla gerçekleştirildi. Dereceye girenlere ödüller verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Su Altı Fotoğraf Yarışması" düzenlendi.

İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezince, İmbat Sualtı Festivali kapsamında Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) işbirliğiyle, Marmara Denizi'ndeki körfezin derinliklerinde bulunan güzellikleri keşfetmek için düzenlenen yarışmaya 18 takım katıldı.

KARSAD tesisleri önüne gelen 36 kişi kıyı dalışı yaparak su altında fotoğraf çekti.

Dün başlayan ve bugün sona eren yarışmada, jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi kurucusu Bülent Şelli, AA muhabirine, kuruluşlarının 15. yıl dönümünü bu festivalle kutladıklarını söyledi.

Yarışmacılar ve eşleri (buddy) olmak üzere 36 kişinin katıldığı yarışmanın atmosferinin ve denizin etkileyici olduğunu dile getiren Şelli, balık, makro ve geniş açı kategorilerinde çekilen fotoğrafların jüri tarafından değerlendirildiğini aktardı.

Şelli, Marmara Denizi'nin özel bir ekosistem olduğunu vurgulayarak, "Bu değerli ekosistemi korumak ve yaşatmak zorundayız. Aynı zamanda tanıtmak zorundayız. Biz de bu amaçla bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Su altı fotoğraf dalgıcı Çiğdem Yurtsever de yarışmaya katılmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Ödül törenine, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kök, KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, eğitmenler ve dalgıçlar katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
500
