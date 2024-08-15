Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Sahte Şampuan ve Kaçak Ürün Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan sahte şampuanlar ile kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri sahte şampuan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenledi. Jandarma ekipleri ayrıca Darıca ve İzmit ilçelerinde kaçak ürün sattığı belirlenen iş yerlerine düzenlediği baskınlarda da birçok kaçak ürün ele geçirdi.

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan sahte şampuanlar ile kaçak ürünler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri sahte şampuan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bilinen markalara ait piyasa değeri 4 milyon TL olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 şampuan kutusu kapağı ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAK ÜRÜN SATAN İŞ YERLERİNE BASKIN

Jandarma ekipleri tarafından ayrıca Darıca ve İzmit ilçelerinde kaçak ürün sattığı belirlenen iş yerlerine düzenlenen baskınlarda piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm, 20 elektronik sigara, 400 elektronik sigara filtresi, 39 bin 250 dolu makaron, bin 800 boş makaron, 200 kaçak nargile tütünü ve 47 sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Dilovası Kocaeli Kocaeli Darıca Suç Operasyon Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title