Kocaeli'de kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi - Haberler

Kocaeli'de kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
AA - Şahin Oktay - Güncel
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan yumurta yüklü kamyon şarampole devrildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan yumurta yüklü kamyon şarampole devrildi.
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Turgut Özbek idaresindeki 34 DMF 308 plakalı yumurta yüklü kamyon Tepetarla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.
Demir bariyerleri aşan kamyon, ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazadan sürücü Özbek, yara almadan kurtuldu.
AA / Şahin Oktay - Güncel