Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Ton Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında İzmit ilçesindeki bir iş yerine ve durumundan şüphelenilen tıra operasyon düzenledi.

Aramalarda, 109 çuvalda toplam 2 ton kıyılmış kaçak tütün ve 107 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliye adli, 1 zanlıya da idari işlem yapıldı.