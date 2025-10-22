Haberler

Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Ton Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda İzmit'teki bir iş yerinde 2 ton kıyılmış kaçak tütün ve 107 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheliye adli, 1 zanlıya ise idari işlem uygulandı.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında İzmit ilçesindeki bir iş yerine ve durumundan şüphelenilen tıra operasyon düzenledi.

Aramalarda, 109 çuvalda toplam 2 ton kıyılmış kaçak tütün ve 107 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliye adli, 1 zanlıya da idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
