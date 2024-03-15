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Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 798 Bin Makaron ve 503 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 798 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir depo ve iş yerinde yapılan aramalarda kaçak sigara malzemeleri bulundu. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 798 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gölcük ilçesinde bir depo ve iş yerine yönelik operasyonda 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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