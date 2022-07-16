Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Murat Yıldırım - Güncel
Kocaeli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Özbey Mahallesi'nde Mahmut Çelik'e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 1 saatin ardından evde çıkan yangını söndürdü.

Ev sahibi Çelik'in yangın esnasında İstanbul'da olduğu öğrenilirken yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

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