Kocaeli'de dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Dünya Engelliler Günü kapsamında dostluk maçı yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksinde organize edilen maçta Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında engelli bireyler, bürokrat ve siyasilerin bulunduğu takım karşı karşıya geldi.

Her iki takım, sahada "Spor Engel Tanımaz" pankartı açtı.

Heyecanlı ve rekabet halinde geçen müsabaka dostluk içinde biterken, kazananı da engelli bireyler oldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, engellilere karşı duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ampute futbol takımıyla engelli bireyler için farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade eden Büyükgöz, "Bulunduğumuz spor kompleksinin yanında Sümeyye Boyacı kapalı yüzme havuzu var. Sümeyye Boyacı kendi engelini yenerek azmetmiş ve başarıya ulaşmış. Ampute futbol takımımızı kurduk, şu anda Süper Lig'de mücadele ediyor. Gebze Belediyesi olarak engelliler için farkındalığı her konuda artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Engelliler için yeni eğitim branşlarını devreye soktuklarını, sosyal yaşamlarını ve göstermiş oldukları azim ile çabayı geliştirmek için de uğraş verdiklerini aktaran Büyükgöz, "Burada ampute futbol takımıyla bir dostluk maçı yaptık. Bu maçın tek amacı farkındalığı ortaya koymak. Engeller zihinlerden kalktığı anda başarıya ulaşmak kolaydır. Ben tekrardan tüm engellilerimizin gününü kutluyorum ve engelsiz bir yaşam diliyorum." diye konuştu.

Erkinliğe, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.